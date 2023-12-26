В Петербурге начали сносить Ленинградский дворец молодежи

Здание расположено в Петроградском районе по адресу: улица Профессора Попова, д. 47, литера А. 19 декабря Госстройнадзор Петербурга выдал ООО «Специализированный застройщик “Эталон на Петроградской”», входящему в группу «Эталон», разрешение на строительство. Оно действительно до 19 октября 2027 года. Из него следует, что на месте советской постройки планируют возвести жилой комплекс, в который войдут блоки из трех, пяти, 10 и 11 этажей.



В нем будет 463 квартиры: больше всего двухкомнатных— 191, меньше всего пятикомнатных — 11. Жилая площадь комплекса без учета лоджий, балконов и террас составит 44,5 тыс. кв. м. 437 кв. м займет музей, предположительно, посвященный неофициальной ленинградской культуре. В комплексе предусмотрен паркинг на 470 мест.



Группа «Эталон» купила здание ЛДМ и участок под ним площадью 4 га в 2021 году. Сделка, которую эксперты оценили в 4 млрд руб., стала одной из крупнейших на рынке недвижимости в том году. Тогда застройщик сообщал о планах открыть продажи квартир в 2026 году.



Здание ЛДМ в 2014 году было включено в перечень диссонирующих объектов на территориях открытых городских пространств. Высота здания составляет 50 метров, что значительно превышает допустимую высоту застройки квартала — 33 метра. В мае 2023 года КГИОП рекомендовал не включать его в список объектов культурного наследия, несмотря на просьбы градозащитников.