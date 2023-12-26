Завершились поиски 13-летней школьницы из Иркутского района

13-летнюю девушку из седьмого класса искали полицейские в Иркутском районе. Подросток ушел из дома вечером 24 декабря 2023 года и пропал. В дежурную часть позвонила мама школьницы. Она сообщила, что дочка собралась погулять всего несколько часов, но домой не вернулась. И, вот, 26 декабря стало известно о завершении поисков.