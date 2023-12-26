Топ-5 главных новостей в Молдове 26 декабря

1. Оппозиция к референдуму президента Молдовы Санду: бойкотировать или голосовать против?
2. Что потерял Кишинев с развалом СССР: Метро, небоскребы, компьютерный завод, грандиозные проекты, которые уже не удастся сделать реальностью.
3. Как голосовать на референдуме, если за ЕС, но против Санду и ее партии: «Остается только мечтать о референдуме об отстранении президента, но в Молдове у людей права на это нет».
4. И кухарка может управлять самолетами, если она в PAS: На должность главы MoldAtsa назначен управляющий кафе — теперь он будет следить за авиадиспетчерами в Молдове.
5. В Молдове нет профессиональных экономистов, учителей, врачей, политиков — надо их всех заменить румынскими: Скоро и народ заменят румынским — к этому все идет.