Сергей Кравчук станет Дедом Морозом для детей из Хабаровска

В Хабаровске традиционно проходит акция «Елка желаний». Мечты детей исполняют вот уже пять лет. Старт мероприятию на выставке «Россия» на ВДНХ дал Владимир Путин.
В Хабаровском крае свои мечты загадали 80 детишек, восемь из которых — жители краевого центра. Мэр города Сергей Кравчук 26 декабря снял с праздничного дерева два желания.
— Это очень знаковое событие для нас, для взрослых, потому что мы можем сделать детям подарки, о которых они мечтают, и тем самым создать им новогоднее настроение. Владимир Путин, наш президент, тоже принимает участие в этой акции и тем самым подает нам пример, — сказал Сергей Кравчук.
Принять участие в акции может любой житель страны на сайте онлайн-проекта. Там желания разделены на категории: материальные, нематериальные и подарок-сюрприз. Материальные желания включают развивающие игры, книги, товары для хобби, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь и экипировку, одежду и костюмы. Нематериальные — это возможность примерить профессию, отправиться в поездку, встреться с успешным и знаменитым человеком. Подарки-сюрпризы исполнители выбирают сами на основе предпочтений, интересов и хобби ребенка.