Сергей Кравчук станет Дедом Морозом для детей из Хабаровска

— Это очень знаковое событие для нас, для взрослых, потому что мы можем сделать детям подарки, о которых они мечтают, и тем самым создать им новогоднее настроение. Владимир Путин, наш президент, тоже принимает участие в этой акции и тем самым подает нам пример, — сказал Сергей Кравчук.