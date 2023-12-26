Циклон с Аральского моря принесёт в Пермский край продолжительный снегопад

Циклон принесёт в Прикамье продолжительный снегопад, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.
Активный южный циклон со стороны Аральского моря принёс ночью в Зауралье сильнейшие снегопады. Под влиянием этого циклона в восточных районах Пермского края тоже ожидаются осадки, говорят метеорологи.
Осадки будут продолжительными, хоть и не очень интенсивными. Снегопад продлится с середины 26 декабря до вечера 27 декабря.
В итоге в восточных районах Прикамье выпадет 10−12 мм осадков. Значительно вырастет снежный покров в Губахе. Сейчас в этом городе снега меньше, чем обычно бывает в этот период. На остальной территории региона выпадут слабые осадки.