В Центральном округе Омска появятся новые запреты парковки

«Дополнительные знаки 3.27 “Остановка запрещена” с табличками 8.24 “Работает эвакуатор” в ближайшее время установят на улице 17-я Линия (проезд между строениями № 145 и 147 по улице 10 Октября). Запрет будет действовать в обоих направлениях движения», — рассказали в городской администрации.