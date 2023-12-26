В новогодние праздники отменят часть автобусных рейсов

В предпраздничные и праздничные дни с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года перевозчики вносят изменения в обслуживание регулярных маршрутов. Это связано с ожидаемым снижением пассажиропотока в новогодние дни.
Изменения в движении автобусов по маршрутам с отправлением от Омского автовокзала:
- 01.01.2024 отменен рейс по международному маршруту «Омск — Усть — Каменогорск» (ТОО «Автопассажиртранс) в 11:00;
- 01.01.2024 отменен рейс по международному маршруту “Омск-Павлодар” (ТОО “ПавлодарИнтерBUS”) в 22:00;
- с 01.01.2024 по 08.01.2024 отменены рейсы “Омск — Мельничное” (ИП Кусаинов К. Ж.) в 07:10 и 16:50;
- 01.01.2024 и 02.01.2024 отменены рейсы “Омск — Павлоградка” (Кусаинов К. Ж.) в 09:50, 12:50, 14:40, 15:20, 16:20 и18:50;
- 01.01.2024 по 08.01.2024 отменены рейсы по маршруту “Омск — Красная Горка” (Кусаинов К. Ж.) в 13:20;
- с 01.01.2024 по 08.01.2024 отменены рейсы по маршруту “Омск-Зелёная Долина” (Кусаинов К. Ж.) в 16:00;
- с 01.01.2024 по 08.01.2024 отменены рейсы по маршруту “Омск — Домбай” (Кусаинов К. Ж.) в 16:40;
- с 03.01.2024 по 08.01.2024 отменены рейсы по маршруту “Омск-Павлоградка” (ИП Кусаинов К. Ж.) в 09:50, 12:50, 15:20 и 16:20;
- с 01.01.2024 по 02.01.2024 и 07.01.2024 отменены рейсы по маршрутам: “Омск — Новоильинка” (ООО “Полтавскавтотранс”) в 15:40, “Омск — Еремеевка” (ООО “Полтавскавтотранс”) в 16:10 и “Омск — Красногорка” (ООО “Полтавскавтотранс”) в 17:30;
- с 31.12.2023 по 04.01.2023 отменены рейсы по маршрутам: “Омск — Зимино” (ИП Жогликов А. Д.) в 12:50, “Омск — Новокарасук” (ИП Жогликов А. Д.) в 14:50 и “Омск — Оглухино” (ИП Жогликов А. Д.) в 17:00;
- с 31.12.2023 по 02.01.2024 отменены рейсы по маршруту “Омск — Крутинка” (ИП Жогликов А. Д.) в 18:30;
- 01.01.2024 отменены рейсы по маршрутам: “Омск-Чаунино” (ИП Гофман И. Ю.) в 08:50, “Омск-Савиново” (ИП Гофман И. Ю.) в 14:30, “Омск — Октябрьское” (ИП Гофман И. Ю.) в 18:00, “Омск-Тавричанка” (ИП Гофман И. Ю.) в 18:20;
- 31.12.2023 отменены рейсы по маршрутам: “Омск — Сургут” (ИП Коробейников Д. Н.) в 15:00, “Омск — Ханты-Мансийск” (ИП Коробейников Д. Н.) в 15:20, “Омск — Нижневартовск” (ИП Коробейников Д. Н.) в 16:40, “Омск — Сургут” (ИП Коробейников Д. Н.) в 17−00;
- с 01.01.2024 по 09.01.2024 отменены рейсы по маршруту “Омск-Татарка” (ООО “Черлакавтотранс”) в 15:20;
- с 01.01.2024 по 11.01.2024 отменены рейсы по маршруту “Омск — Южно — Подольск” (ООО “Черлакавтотранс”) в 15:40;
- с 01.01.2024 по 03.01.2024 отменены рейсы по маршруту “Омск — Седельниково” (ООО “Черлакавтотранс”) в 14:20;
- с 01.01.2024 по 02.01.2024 отменены рейсы по маршруту “Омск — Седельниково” (ООО “Черлакавтотрнас”) в 17:20;
- 31.12.2023, 01.01.2024 и 07.01.2024 отменены рейсы по маршруту “Омск — Рождественка” (ООО “Нижнеомское ПТП”) в 18:00;
- рейс по маршруту “Омск — Нижняя Омка” (ООО “Нижнеомское ПТП”) с плановым временем отправления 31.12.2022 в 19:00 перенесен с отправлением в 17:10.