Арест Торегали, орден Окапова, отмены концертов: в какие скандалы попадали звезды шоубиза в Казахстане

«Он творческий человек, эмоционально воспринял это давление со стороны общественности. Конечно, я считаю, что такая постановка вопроса — зачем дали, почему дали — это решение принимается не одним министерством. Есть механизм представления (к награде — прим. ред.) отдельно и в министерстве, и отдельная комиссия рассматривает и присуждает. Очень важно, что все мы, казахстанцы, вносим вклад в развитие нашего государства, и государство ценит любой труд», — заявила Балаева.