В Минобразования Беларуси назвали единые три дня проведения ЦЭ и ЦТ в 2024

Министр образования Андрей Иванец назвал единые сроки (а это три дня) проведения централизованного экзамена и централизованного тестирования в 2024 году в Беларуси. Об этом пишет sb.by.
— Проведем ЦЭ и ЦТ в единые сроки. 27 мая пройдет первый экзамен по предмету на выбор — ЦЭ и ЦТ. 30 мая — ЦЭ и ЦТ по белорусскому и русскому языкам, 3 июня — ЦТ для тех, кто планирует поступление в вузы, — сказал Иванец.
По словам министра, такой подход нужен, чтобы как выпускники-2024, так и выпускники школ прошлых лет, решившие получить высшее образование, имели равные условия.
— Проведение внутренних вступительных испытаний и зачисление в вузы на условиях целевой подготовки и на общих основаниях смещаем на начало июля 2024 года — после выдачи аттестатов и дипломов выпускникам школ и колледжей, — также добавил Андрей Иванец.