В Минобразования Беларуси назвали единые три дня проведения ЦЭ и ЦТ в 2024

— Проведем ЦЭ и ЦТ в единые сроки. 27 мая пройдет первый экзамен по предмету на выбор — ЦЭ и ЦТ. 30 мая — ЦЭ и ЦТ по белорусскому и русскому языкам, 3 июня — ЦТ для тех, кто планирует поступление в вузы, — сказал Иванец.