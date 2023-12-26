В Краснодаре не будут отменять оплату парковок на новогодние выходные

Плату за парковки в период с 1 по 8 января решили отменить в Москве. Стоянки будут бесплатными на всех улицах города, кроме парковок, огороженных шлагбаумами. В Краснодаре такую меру вводить не будут.



В настоящее время на территории кубанской столицы действуют 248 платных парковок вместимостью до 9,5 тыс. автомобилей. За 11 месяцев 2023 года краснодарцы заплатили за пользование муниципальными автостоянками 181 млн руб. Еще на 326,3 млн руб. жители города уплатили в качестве штрафов за неоплату парковки.



Анастасия Донскова.