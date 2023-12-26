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Обстановка в регионе стабильная: в Калининграде обсудили меры по обеспечению безопасности в новогодние праздники

Областная антитеррористическая комиссия провела заключительное в 2023 году заседание.
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Источник: РИА "Новости"

Обстановка в Калининградской области остаётся стабильной и контролируется органами власти. Об этом на заключительном в 2023 году заседании областной антитеррористической комиссии заявил вице-премьер Александр Рольбинов.

Участники заседания рассмотрели вопросы, связанные с выработкой дополнительных межведомственных мер, направленных на обеспечение безопасности населения региона и антитеррористической защищённости объектов.

«Впереди новогодние и рождественские праздники. Наша задача — принять все необходимые меры, чтобы в период их проведения не допустить возможности осуществления лицами, причастными к террористической и экстремистской деятельности, в том числе приверженцами неонацизма, резонансных преступлений», — отметил Рольбинов.