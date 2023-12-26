Обстановка в регионе стабильная: в Калининграде обсудили меры по обеспечению безопасности в новогодние праздники

«Впереди новогодние и рождественские праздники. Наша задача — принять все необходимые меры, чтобы в период их проведения не допустить возможности осуществления лицами, причастными к террористической и экстремистской деятельности, в том числе приверженцами неонацизма, резонансных преступлений», — отметил Рольбинов.