Обстановка в регионе стабильная: в Калининграде обсудили меры по обеспечению безопасности в новогодние праздники

Обстановка в Калининградской области остаётся стабильной и контролируется органами власти. Об этом на заключительном в 2023 году заседании областной антитеррористической комиссии заявил вице-премьер Александр Рольбинов.
Участники заседания рассмотрели вопросы, связанные с выработкой дополнительных межведомственных мер, направленных на обеспечение безопасности населения региона и антитеррористической защищённости объектов.
«Впереди новогодние и рождественские праздники. Наша задача — принять все необходимые меры, чтобы в период их проведения не допустить возможности осуществления лицами, причастными к террористической и экстремистской деятельности, в том числе приверженцами неонацизма, резонансных преступлений», — отметил Рольбинов.