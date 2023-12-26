Футболисты «Пари НН» исполнили желание 9-летнего мальчика. Он принял участие во Всероссийском проекте «Ёлка желаний», и шарик с его новогодней мечтой вытащил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
«Андрей, играющий на позиции центрального нападающего, загадал на Новый год бутсы, — сообщает telegram-канал клуба. — Дело несложное, но мы решили сделать этот праздник для Андрея по-настоящему незабываемым».
Футболисты пригласили мальчика и его маму на стадион «Нижний Новгород» и провели для них экскурсию. В подарок вошла также игровая форма с фамилией и номером Андрея, атрибутика клуба.
Кроме того, мальчик получил абонемент на все матчи второй половины сезона и возможность побывать на сборах основной команды.
Ранее сайт Pravda-nn.ru рассказал, что более 40 нижегородских предприятий приняли участие в акции «Елка желаний. Мой бизнес помогает 52».