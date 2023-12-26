В каждом районе Минска в новогоднюю ночь пройдут гуляния

Основные городские праздничные площадки будут расположены у Дворца спорта и в Верхнем городе. Первая порадует развлекательной программой «Моя новогодняя кассета» с 00:30 до 4:00 1 января.
Однако за праздничным настроением минчане смогут отправиться и поближе к дому. Большинство гуляний стартует с 1:00 и завершается в 3:00, лишь некоторые начнутся раньше или закончатся позже (далее отдельно обозначим).
В Заводском районе празднование пройдет на площадках вблизи «Чижовка-Арены» (ул. Ташкентская, 19), перед бассейном «Волат» (ул. Шабаны, 17), около филиала Дворца детей и молодежи «Золак» (ул. Нестерова, 58). На первой локации отмечать Новый год будут до 4:00.
В Ленинском — у кинотеатра «Салют» (пр. Рокоссовского, 150а) и рядом с Минским городским дворцом культуры (ул. Маяковского, 129).
Жителей Московского района ожидают развлекательные программы в парке им. М. Павлова, сквере «Полянка» (ул. К. Либкнехта). Еще танцевальные активности пройдут в микрорайоне Брилевичи на ул. Я. Чечота, 25.
В Октябрьском районе приглашают на праздник у Культурно-спортивного центра «Минского отделения БЖД». Также развлечения будут на площадке на ул. Асаналиева, 44, Барамзиной, 12а (микрорайон Сокол).
В Партизанском гуляния развернутся с 00:30 до 3:00 в парке экстремальных видов спорта (ул. Столетова, 1).
В Первомайском районе в новогоднюю ночь развлечения организуют около Национальной библиотеки Беларуси (пр. Независимости, 116). Также пройдут дискотеки на ул. Руссиянова, 1, Фогеля, 1, Героев 120-й дивизии, 15.
В Советском районе праздничную программу проведут возле Комаровского рынка (ул. В. Хоружей, 8).
Во Фрунзенском гуляния ожидаются с 00:30 до 3:00 в парке им. Уго Чавеса (пересечение ул. Казимировской, Неманской, Колесникова и Лидской), а также на площадке рядом с Ледовым дворцом спорта Минской области (ул. Притыцкого, 27).
В Центральном районное гуляние пройдет с 1:00 до 2:30 на площадке около Минского государственного дворца детей и молодежи (Старовиленский тракт, 41).