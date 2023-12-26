Гирлянды не сверкают, елочка не горит: Жители трех районов Кишинева, а также пригородов, во вторник, 26 декабря, останутся без света — публикуем адреса

Premier Energy сообщает, что во вторник, 26 декабря, будут проводиться плановые работы по техническому обслуживанию, реконструкции и модернизации электрических сетей, из-за которых по некоторым адресам в Кишинёве не будет электричества, сообщает nokta.md.
Ботаника.
9:00 — 13:00.
ул. Индепенденцей 5, 5/1, 5/2,
ул. Траян, корп. 6/1, 6/3, 6/4, 8/1, 10.
13:00 — 17:00.
ул. Валя Кручий 4, 4/3, 6.
Буюканы.
9:30 — 17:00.
ул. Александру Маринеску 28,
ул. Василе Лупу 117,
ул. Алба Юлия 75.
Дурлешты.
9:00 — 17:00.
ул. Балканская,
ул. Дурлешты,
ул. митрополита Петру Мовилэ,
гмина Трушень:
9:30 — 17:00.
ул. Александру Маринеску,
ул. Бориса Главана,
ул. Буребиста,
ул. Константина Брынковяну,
ул. Дялул Морилор,
ул. Дурлешты,
ул. Георге Кошбука,
ул. Грибова,
ул. Гайдукул Тобулток,
ул. Ливезилор,
ул. Шоймилор,
ул. Тудора Владимиреску,
пер. Тудора Владимиреску (частично).
10:30 — 17:00.
ул. Балканская 39А.
Трушены.
9:00 — 17:00.
ул. Кичера Петру,
ул. Игоря Виеру,
ул. митрополита Петру Мовилэ,
ул. Сфынтул Георге,
ул. Трушены (частично).
10:30 — 17:00.
Балканское шоссе, 45.
Думбрава.
9:00 — 17:00.
ул. Бот Михай,
ул. Буюканская,
ул. Димитрие Кантемир,
ул. Друмул Вилелор,
ул. Дурлешть,
ул. Фынтынилор,
ул. Фрумоаса,
ул. Игорь Виеру,
ул. Иоанн Ботезэторул,
ул. Ла Раскруче,
ул. Марии Чиботарь,
ул. Михаила Садовяну,
ул. митрополита Петра Мовилэ,
ул. Приетенией,
ул. Рарештий,
ул. Сфынтул Георге,
ул. Теилор,
ул. Виерул,
ул. Вилелор,
ул. Завоюлуй (частично).
Центр.
9:20 — 17:20.
ул. Друмул Скиноасей 3,
ул. Галац, 44,
ул. Юбилейная, 26−38, 31−41.
9:00 — 13:00.
ул. Аллея Гэрий 5, 36−46, 37,
ул. Гэрий 2,
бульвар Юрия Гагарина, 5−13,
Вокзальная площадь 2.
Кодру.
9:20 — 17:20.
пер. Бужорилор 5,
ул. Бусуйокулуй,
пер. Бусуйокулуй 1,
пер. Колиней 1,
ул. Костюжень,
ул. Думбравий,
ул. Гохберг,
ул. Гутуилор,
ул. Юбилейная,
ул. Михая Журавеля,
пер. Михая Журавеля 1,
пер. Михая Журавеля 2,
пер. Михая Журавеля 3,
пер. Михая Журавеля 4,
ул. Плаюлуй,
ул. Потирничий,
пер. Потирничий 3,
ул. Препелицы,
ул. Св. Марии,
ул. Св. Николая,
ул. Св. Петра,
ул. Св. Василия,
ул. Св. Думитру,
ул. Св. Георге,
ул. Эрмитаж,
пер. Ситарулуй 3 (частично).
ул. Андрей Вынару,
ул. Кодру,
ул. Драгомирна,
ул. Друмул Скиноасей,
пер. Друмул Скиноасей 1,
пер. Друмул Скиноасей 3,
ул. Галац,
ул. Михая Эминеску,
ул. Миорица,
ул. Молоканилор,
пер. Молоканилор 1,
ул. Николае Сулак,
ул. Олимпийская,
пер. Олимпийский 1,
пер. Олимпийский 2,
пер. Олимпийский 3,
ул. Потырничий,
пер. Потырничий 1,
пер. Потырничий 2,
пер. Потырничий 3,
ул. Препелицы,
пер. Ростов 2,
ул. Скиноаса Ноуэ,
ул. Скиноаса-Вале,
ул. Сф. Николае.