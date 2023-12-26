18 кузбасских предпринимателей заключили экспортные контракты на $ 2,7 млн

В течение года представители центра свозили на форумы в Беларусь пять субъектов Кемеровской области (пищевая и химическая промышленность). Химия зашла успешно (идут переговоры по контракту), с пищепромом пока обсуждают вопросы. Также кузбасские производители возили алкоголь, снеки, кедровый орех в Казахстан.