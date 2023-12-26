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18 кузбасских предпринимателей заключили экспортные контракты на $ 2,7 млн

Зарубежные страны интересует горно-шахтное оборудование, химия и пищевая промышленность.

В 2023 году 18 кузбасских предпринимателей заключили экспортные контракты на сумму 2,7 млн долларов США.

Об этом на пресс-конференции сообщила Ирина Бусыгина, директор «Центра поддержки экспорта Кузбасса».

В течение года представители центра свозили на форумы в Беларусь пять субъектов Кемеровской области (пищевая и химическая промышленность). Химия зашла успешно (идут переговоры по контракту), с пищепромом пока обсуждают вопросы. Также кузбасские производители возили алкоголь, снеки, кедровый орех в Казахстан.

Как говорит специалист, количество стран-экспортёров уменьшилось: сейчас 10 стран ближнего зарубежья пользуются товарами Кемеровской области (среди них Чехия и Германия). Основные экспортные отрасли — это горно-шахтное оборудование, хотя местные компании пытаются продать чай и мороженое и выйти на Индию, ОАЭ и Вьетнам.

Александр Щербинин, врио директора «Инвестиционное агентство Кузбасса», добавляет, что Китай, ОАЭ и Германия готовы инвестировать в кузбасские проекты, правда, не под известными брендами во избежание репутационных рисков.