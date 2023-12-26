Употребление сладких газированных напитков приводит к увеличению массы тела, а ожирение к диабету

— Употребление сладких напитков связано с рядом рисков для здоровья. Первоначально, они могут привести к лишнему весу и ожирению, что является фактором риска для развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических состояний. Они также могут повысить риск развития заболеваний печени и пищеварительной системы, заболеваний полости рта, таких как кариес и зубной налет. Кроме того, чрезмерное потребление сахаросодержащих напитков может вызывать скачки уровня сахара в крови, что может быть особенно опасно для людей с сахарным диабетом. Однако в целом можно сказать, что чрезмерное потребление сладких газированных напитков является доминирующим фактором, который может вызвать диабет у многих людей.