К примеру, употребление сладких газированных напитков приводит к увеличению массы тела, а ожирение к диабету. А у тех, у кого лишний вес, они имеют инсулиновую недостаточность. Потребление большого количества сахара, особенно в жидкой форме, может привести к резкому повышению уровня глюкозы в крови, развитию инсулинорезистентности и как следствие это является фактором риска для развития диабета.
О том, какие продукты влияют на развитие сахарного диабета, о профилактике данного заболевания мы пообщались с кандидатом медицинских наук, врачом-неврологом Дильноз Максудовой.
— Употребление каких продуктов может спровоцировать диабет?
— Употребление сладких напитков связано с рядом рисков для здоровья. Первоначально, они могут привести к лишнему весу и ожирению, что является фактором риска для развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических состояний. Они также могут повысить риск развития заболеваний печени и пищеварительной системы, заболеваний полости рта, таких как кариес и зубной налет. Кроме того, чрезмерное потребление сахаросодержащих напитков может вызывать скачки уровня сахара в крови, что может быть особенно опасно для людей с сахарным диабетом. Однако в целом можно сказать, что чрезмерное потребление сладких газированных напитков является доминирующим фактором, который может вызвать диабет у многих людей.
— Какая должна быть профилактика сахарного диабета?
— В профилактике сахарного диабета надо обратить внимание на ограничение злоупотребления вредных продуктов, например, ограничить употребление сладких газированных напитков. Так как они наносят больший урон организму (60,8% случаев диабета). Еще одним эффективным методом профилактики диабета может быть введение акцизов на сладкие напитки.
Употребление сладких газированных напитков и соков также может негативно влиять на здоровье людей, уже имеющих сахарный диабет. Эти напитки обычно содержат большое количество сахара и могут привести к резкому повышению уровня глюкозы в крови. Это может создать проблемы с управлением уровня сахара в крови, требовать более высокой дозы инсулина или других препаратов для контроля сахарного диабета и вызвать необратимые осложнения, которые могут угрожать жизни человека.
Сахарный диабет 2-го типа является мульфакториальным заболеванием. И зависит как от эндогенных, так и экзогенных факторов. К риску развития сахарного диабета предрасположены люди с избыточным весом или ожирением, с отягощенным семейным анамнезом по сахарному диабету, физическая неактивность, высокое потребление сахара и общая неправильная диета. Для борьбы с этим заболеванием необходимо принимать комплексные меры, включающие здоровый образ жизни, физическую активность, сбалансированное питание, контроль над потреблением сахара и регулярные медицинские осмотры.
— Если человек не может отказаться от приема такого типа напитков, чем ему можно заменить прием?
— Если человек не может полностью отказаться от сладких газированных напитков, есть несколько замен, которые могут быть более здоровыми. Например, можно пить воду с добавлением свежих фруктов или ягод для придания натурального вкуса, употреблять безалкогольные напитки с низким содержанием сахара, выбирать напитки на основе натуральных соков без добавления сахара или пить газированную минеральную воду с лимоном или лаймом. В целом решение проблемы чрезмерного потребления сахаросодержащих продуктов требует комплексного подхода, включающего в себя информирование, регулирование и продвижение здорового образа жизни.
— Чем может помочь маркировка на сладких безалкогольных напитках?
— Насколько мне известно, планируется внедрение цифровой маркировки на воде и сладких напитках, которая будет введена в 2024 году в марте. Маркировка может помочь покупателю приобретать только оригинальную и качественную продукцию. Также при помощи приложения Asl Belgisi, отсканировав товар у потребителя, есть возможность узнать информацию о составе продукта, а также о содержании сахара, тем самым приложение поможет не только узнать необходимую информацию, но и не подвергать свое здоровье риску от употребления вредных продуктов.