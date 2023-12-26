Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В опросе раскрыли, кому принадлежит реальная власть в Воронеже

В умах горожан нами рулит правительство региона.
Источник: Комсомольская правда

В ходе предновогоднего опроса института общественного мнения «Квалитас» воронежцев по традиции попросили высказать свои соображения на тему, кому принадлежит реальная власть в столице Черноземья.

В итоге 36 процентов воронежцев полагают, что все решают в областном правительстве. Только 21% считает, что реальная власть принадлежит, как положено, мэрии. 13% высказались за силовиков. По их мнению, нами «рулят» органы МВД и ФСБ.

Далее идет областная Дума — 9%, представители теневой экономики (или мафиози, кому как больше нравится) — 7%, руководители предприятий и учреждений — 5%. 10 процентов опрошенных считает, что в Воронеже царит безвластие. Так сказать, анархия — мать порядка.

Авторитет у мафии за последние 25 лет сильно упал. В 1998 году, когда впервые проводили подробный опрос, за то, что именно у бандитов реальная власть, высказывались 40 процентов горожан. Теперь же, как видим, всего 7. Падение больше, чем в четыре раза.

С другой стороны, почти вдвое поднялся авторитет силовиков (в 1998-м в их реальную власть верили только 7 процентов опрошенных, теперь же — 13).

Надо сказать, участникам опроса давали возможность выбрать несколько вариантов ответа, поэтому при суммировании результатов получается больше 100 процентов.