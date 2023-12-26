В опросе раскрыли, кому принадлежит реальная власть в Воронеже

В ходе предновогоднего опроса института общественного мнения «Квалитас» воронежцев по традиции попросили высказать свои соображения на тему, кому принадлежит реальная власть в столице Черноземья.
Далее идет областная Дума — 9%, представители теневой экономики (или мафиози, кому как больше нравится) — 7%, руководители предприятий и учреждений — 5%. 10 процентов опрошенных считает, что в Воронеже царит безвластие. Так сказать, анархия — мать порядка.
Авторитет у мафии за последние 25 лет сильно упал. В 1998 году, когда впервые проводили подробный опрос, за то, что именно у бандитов реальная власть, высказывались 40 процентов горожан. Теперь же, как видим, всего 7. Падение больше, чем в четыре раза.
С другой стороны, почти вдвое поднялся авторитет силовиков (в 1998-м в их реальную власть верили только 7 процентов опрошенных, теперь же — 13).
Надо сказать, участникам опроса давали возможность выбрать несколько вариантов ответа, поэтому при суммировании результатов получается больше 100 процентов.