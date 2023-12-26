В опросе раскрыли, кому принадлежит реальная власть в Воронеже

Авторитет у мафии за последние 25 лет сильно упал. В 1998 году, когда впервые проводили подробный опрос, за то, что именно у бандитов реальная власть, высказывались 40 процентов горожан. Теперь же, как видим, всего 7. Падение больше, чем в четыре раза.