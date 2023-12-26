Михаил Дегтярев: педагогам Хабаровского края на 7,7% увеличат оклад

С 1 января 2024 года по поручению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева у педагогов Хабаровского края до 7,7% увеличится должностной оклад. Зарплаты повысятся у работников краевых и муниципальных детских садов, школ, учреждений среднего профессионального и дополнительного образования, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В уходящем 2023 году педагогической сфере уделялось особое внимание. Следуя поручению президента России Владимира Владимировича Путина, краевые власти работали над повышением престижа профессии учителя. О том, каких успехов удалось достичь за год глава региона рассказал в личном Телеграм-канале.
— Открыли 23 центра «Точка роста», Центр выявления, поддержки способностей и талантов «Сириус27» и Центр опережающей профессиональной подготовки, 37 школ и 4 техникума оснастили компьютерным и интерактивным оборудованием и многое другое. Наши педагоги становились победителями и финалистами целого ряда престижных всероссийских конкурсов, — отметил Михаил Дегтярев.
В общем в минувшем году в развитие образования в крае было вложено 492 млн рублей, из них 472 млн рублей — это средства федерального бюджета, которые выделяются на реализацию национального проекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным..
Выделенные средства пошли на обновление и расширение материально-технической базы школ, ремонт спортзалов, создание мест для дополнительного образования, центров профессиональных компетенций в коррекционных учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья, поддержку педагогов в сельских школах по программе «Земский учитель».