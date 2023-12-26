Михаил Дегтярев: педагогам Хабаровского края на 7,7% увеличат оклад

С 1 января 2024 года по поручению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева у педагогов Хабаровского края до 7,7% увеличится должностной оклад. Зарплаты повысятся у работников краевых и муниципальных детских садов, школ, учреждений среднего профессионального и дополнительного образования, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



В уходящем 2023 году педагогической сфере уделялось особое внимание. Следуя поручению президента России Владимира Владимировича Путина, краевые власти работали над повышением престижа профессии учителя. О том, каких успехов удалось достичь за год глава региона рассказал в личном Телеграм-канале.