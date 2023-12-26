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После «голой вечерники» руководство ГТРК «Волгоград-ТРВ» уволило ведущую и продюсеров

ВОЛГОГРАД, 26 декабря, ФедералПресс. Сотрудники филиала ГТРК в Волгограде отпраздновали Новый год в косплей-костюмах, за это их уволили. Некоторые телеграм-каналы сравнили вечеринку с «голой».
Источник: РИА "ФедералПресс"

«Руководство ГТРК информирует общественность, что его результатом явилось увольнение ведущей Иваненко А., продюсеров Трофимовой Е. и Кисловой Е.» — сказано в сообщении.

Кроме того, заместитель директора по телевидению и радио Кулешова Н. получила выговор, а заместитель директора по кадрам Носова Ю. была проинструктирована, как усилить воспитательную работу.

В декабре прошла также «голая вечеринка» в Москве. Некоторые нашли с ней сходство. Кроме того, сотрудников ГТРК раскритиковали за то, что празднуют Новый год, не дождавшись окончания спецоперации.

Ранее «ФедералПресс» писал, что руководство ГТРК извинилось за внешний вид сотрудников и их праздник.