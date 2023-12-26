После «голой вечерники» руководство ГТРК «Волгоград-ТРВ» уволило ведущую и продюсеров

«Руководство ГТРК информирует общественность, что его результатом явилось увольнение ведущей Иваненко А., продюсеров Трофимовой Е. и Кисловой Е.» — сказано в сообщении.
Кроме того, заместитель директора по телевидению и радио Кулешова Н. получила выговор, а заместитель директора по кадрам Носова Ю. была проинструктирована, как усилить воспитательную работу.
В декабре прошла также «голая вечеринка» в Москве. Некоторые нашли с ней сходство. Кроме того, сотрудников ГТРК раскритиковали за то, что празднуют Новый год, не дождавшись окончания спецоперации.
Ранее «ФедералПресс» писал, что руководство ГТРК извинилось за внешний вид сотрудников и их праздник.