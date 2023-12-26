Школьница из Хабаровска села за руль электропоезда

Путешествие длилось от вокзала Хабаровска до станции Красная Речка. В это время девочка поговорила с машинистами: они рассказали ей о работе железной дороги, устройстве поезда и нюансах управления им. В конце поездки Ева получила подарки на память об этом знаменательном дне.