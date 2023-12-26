Школьница из Хабаровска села за руль электропоезда

Жители Хабаровского края продолжают исполнять мечты детей, снятые с «Елки желаний». Например, недавно юная жительница краевой столицы Ева научилась управлять электропоездом.
Для школьницы организовали небольшое путешествие в кабине современного состава. И пусть девочка не может видеть все, что происходит вокруг, но очень любит поезда. Сопровождали ребенка замначальника ДВЖД Виктор Демьянко и зампред правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачева.
Путешествие длилось от вокзала Хабаровска до станции Красная Речка. В это время девочка поговорила с машинистами: они рассказали ей о работе железной дороги, устройстве поезда и нюансах управления им. В конце поездки Ева получила подарки на память об этом знаменательном дне.
Для работников ДВЖД уже стало традицией исполнять желания детей.