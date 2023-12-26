Игрок самарских «Крыльев Советов» Писарский поймал в отпуске огромную рыбу

В комментариях самарцы начали спорить, какая именно это рыба. Кто-то уверяет, что в руках футболиста голубой марлин, а кто-то думает, что рыба-парусник. На фото счастливый форвард сидит с улыбкой на лице и океанским созданием на коленях.