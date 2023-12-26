В Челябинске из-за сильной метели отменили занятия в школах

Снег без остановки валил всю ночь. Чтобы уехать на работу, большинству автомобилистов пришлось откапывать машины из сугробов. В мэрии сказали, что ночью на расчистке дорог и тротуаров в городе были задействованы 213 единиц техники и 197 рабочих. Однако этих сил оказалось явно недостаточно. С утра люди вынуждены протаптывать тропинки до остановок общественного транспорта. Трамвайные рельсы кое-где замело настолько сильно, что это привело к остановке движения.