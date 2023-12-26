В Челябинске из-за сильной метели отменили занятия в школах

Снег без остановки валил всю ночь. Чтобы уехать на работу, большинству автомобилистов пришлось откапывать машины из сугробов. В мэрии сказали, что ночью на расчистке дорог и тротуаров в городе были задействованы 213 единиц техники и 197 рабочих. Однако этих сил оказалось явно недостаточно. С утра люди вынуждены протаптывать тропинки до остановок общественного транспорта. Трамвайные рельсы кое-где замело настолько сильно, что это привело к остановке движения.
В мэрии выступили с обращением к горожанам: «Мы понимаем, что сегодня многие испытывают неудобства при движении по городу. Однако просим отнестись к ситуации с пониманием. Одномоментно такое огромное количество снега не убрать. Сейчас основные магистрали Челябинска находятся в проезжем состоянии. Уборка продолжается».
На уборку улиц выведены 250 единиц техники и 572 рабочих. Придомовые территории обслуживают 1691 дворник и 63 единицы техники.
По решению оперативного штаба в ближайшие часы решено сконцентрироваться на расчистке тротуаров и остановок общественного транспорта, на «пробивке» внутриквартальных и внутридворовых проездов. С учетом того, что морозов нет, школьников второй смены, по всей видимости, решили освободить от необходимости добираться на учебу в условиях транспортного коллапса.