В Иркутском УФАС не увидели нарушений в стремительном росте цен на яйца

Надзорные органы в Иркутской области провели проверку после стремительного роста цен на яйца. В результате ни прокуратура, ни ФАС не нашли нарушений действующего федерального законодательства, в частности, антимонопольного законодательства на предприятиях региона. Об этом сообщил глава Минсельхоза Приангарья Илья Сумароков, пишет ИА IrkutskMedia.
Также министр назвал причины удорожания яиц в РФ. По его словам, рост доходов населения сказался на повышенном спросе на продукцию, в том числе на яйцо. На конечную себестоимость продукции влияют и другие факторы. Это удорожание ГСМ, ветеринарных препаратов, запчастей для техники и прочего. За 11 месяцев 2023 года рост себестоимости яиц в Приангарье составил 37%.
Добавим, что в Иркутской области производят около 1 млрд яиц в год при потребности в 640 млн.
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что яичный ажиотаж в России стал одной из главных потребительских страшилок и поводом для мемов. И всё это небеспочвенно. Согласно данным Иркутскстата, куриные яйца подорожали в области за две недели на 10 рублей. Сейчас средняя стоимость их составляет уже почти 130 рублей. При этом в регионе есть две птицефабрики, которые занимаются производством яиц — СПК «Окинский» и СХПАО «Белореченское». С руководством последней компании корр. ИА IrkutskMedia удалось пообщаться, чтобы прояснить перспективы снижения цен или наоборот — роста. Первый заместитель генерального директора СХПАО «Белореченское», депутат Законодательного собрания Иркутской области Степан Франтенко отметил, что для яиц характерна сезонность, кроме того, на конечную цену влияет ряд производственных факторов.