В Краснодаре планируют открыть два муниципальных кинотеатра в 2024 году. Об этом «BFM Кубань» сообщила начальник Управления культуры Ирина Удовицкая.
Новый кинотеатр может расположиться в торговом центре, где когда-то находился кинотеатр «Горизонт». Некоторые помещения в этом здании находятся в муниципальной собственности. На четвертом и пятом этажах собирались открыть два кинозала, молодежную школу кино и зал для проведения мероприятий.
Кроме того, в следующем году должен завершиться ремонт знаменитой «Болгарии». На восстановление кинотеатра было выделено более 92 миллионов рублей.
Ранее мы сообщали, что кинотеатр «Аврора» в Краснодаре восстановят в прежнем виде.