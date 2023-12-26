В Краснодаре планируют открыть два муниципальных кинотеатра в 2024 году

Новый кинотеатр может расположиться в торговом центре, где когда-то находился кинотеатр «Горизонт». Некоторые помещения в этом здании находятся в муниципальной собственности. На четвертом и пятом этажах собирались открыть два кинозала, молодежную школу кино и зал для проведения мероприятий.