Министр заявил о недостаточности денег для рождения первенцев в свердловских семьях

По его словам, несмотря на сильный приток средств для поддержки семей, количество первенцев в регионе сокращается. Даже снизилось число женщин, желающих завести второго ребенка.
«На решение [завести первого ребенка] влияют не только материальное стимулирование. Здесь и наличие семьи, семейное положение. Немного сдвинулся период вхождения в брак, он стал более поздним. Тут совокупность факторов, но они решаются», — сказал министр.
Вместе с тем он отметил, что в целом число многодетных семей в Свердловской области растет. Эту статистику Злоказов связал с увеличением материальной поддержки.