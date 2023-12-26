Среднемесячная зарплата в Кузбассе составляет более 66 тыс. рублей

В Кемеровстате сообщили, что средняя заработная плата работников организаций в Кузбассе, по данным за октябрь 2023 года, составила 66608 рублей. Это на 17,1% выше, чем за тот же месяц 2022 года.
В рейтинге городов по уровню зарплаты Сибирского федерального округа Кузбасс расположился в тройке лидеров — третье место. На первом — Красноярский край: 79210 рублей, на втором — Иркутская область: 74037. Самая низкая зарплата среди городов СФО в Алтайском крае — 46959 рублей.
Отметим, что больше всех, по данным ведомства, в регионе получают работники добывающей отрасли, а менее всего сотрудники общепита и гостиниц.