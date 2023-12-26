Как будут работать поликлиники, стоматологии и травмпункты в новогодние праздники 2024 в Волгограде и Волжском

Поликлиники Волгограда и Волжского в новогодние праздники с 29 декабря 2023 по 8 января 2024 года будут работать каждый день с 8.00 до 17.00, в районах региона — с 8.00 до 15.00. В медучреждениях будут открыты кабинеты неотложной помощи и для оказания помощи больным с инфекционными заболеваниями. Также в часы приема во время каникул можно будет выписать льготные рецепты и открыть больничные. Колл-центры поликлиник и региональная «Служба 122» будут работать ежедневно с 8.00 до 20.00. Ежедневно будут работать детские поликлиники Волгограда и области — графики работы во время праздников размещены на сайтах медучреждений.