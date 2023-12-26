Как будут работать поликлиники, стоматологии и травмпункты в новогодние праздники 2024 в Волгограде и Волжском

Больницы и поликлиники Волгограда и области во время новогодних каникул в январе 2024 года будут работать в особом режиме. Жители региона не останутся без медицинской помощи, также можно будет выписать рецепты на лекарства и открыть больничные. График работы детских и взрослых поликлиник, стоматологий и травмпунктов в Волгограде, Волжском, Камышине и районах области в новогодние праздники с 29 декабря 2023 по 8 января 2024 года рассказали сайту volgograd.kp.ru в облздраве.
Поликлиники Волгограда и Волжского в новогодние праздники с 29 декабря 2023 по 8 января 2024 года будут работать каждый день с 8.00 до 17.00, в районах региона — с 8.00 до 15.00. В медучреждениях будут открыты кабинеты неотложной помощи и для оказания помощи больным с инфекционными заболеваниями. Также в часы приема во время каникул можно будет выписать льготные рецепты и открыть больничные. Колл-центры поликлиник и региональная «Служба 122» будут работать ежедневно с 8.00 до 20.00. Ежедневно будут работать детские поликлиники Волгограда и области — графики работы во время праздников размещены на сайтах медучреждений.
В новогодние праздники 2024 в Волгограде и области круглосуточно будут работать травмпункты и станции скорой медицинской помощи. В одну смену организуют дежурства специалистов в центрах амбулаторной онкологической помощи.
В Волгоградском областном центре крови доноров примут 4 и 5 января. Компоненты крови медучреждениям региона будут выдавать в ежедневном режиме.
Как будут работать в новогодние праздники с 29 декабря 2023 по 8 января 2024 года стоматологические поликлиники Волгограда, Волжского и области.
Дежурные стоматологи в детских и взрослых поликлиниках в новогодние праздники с 29 декабря 2023 по 8 января 2024 года в Волгограде будут работать ежедневно с 9.00 до 15.00 по следующему графику: 30 декабря — стоматология № 12 на ул. Андижанской, 1а, детская стоматология № 2 на ул. 7-й Гвардейской, 19а; 31 декабря — стоматология № 11 на ул. Писемского, 32; 1 января — стоматология № 9 на ул. Козловской, 25; 2 января — стоматология № 3 на ул. Быкова, детская стоматология № 2 на ул. Ополченской, 43; 3 января — стоматология № 7 на ул. Маршала Еременко, 72; 4 января — Волгоградская областная клиническая стоматология на ул. Коммунистической, 31, детская стоматология № 2 на ул. 7-й Гвардейской, 19а; 5 января — стоматология № 12 на ул. Андижанской, 1а; 6 января — стоматология № 7 на ул. Маршала Еременко, 72, детская стоматология № 2 на ул. Николая Отрады, 4а; 7 января — стоматология № 8 на ул. Республиканской, 13; 8 января — Волгоградская областная клиническая стоматология на ул. Чуйкова, 49.
Если сильная зубная боль возникнет вечером или ночью, жителей Волгограда после 15.00 ежедневно на новогодних праздниках с 29 декабря 2023 по 8 января 2024 года стоматологи примут в Городской клинической больнице № 1 по адресу: на ул. Кирова, 10.
В Волжском детей и взрослых примут ежедневно с 9.00 до 15.00 в городской стоматологии на бульваре Профсоюзов, 1 и проспекте Ленина, 70. В Камышине в новогодние праздники 2024 жителей с зубной болью примут стоматологии № 1. Специалисты будут работать ежедневно с 9.00 до 15.00. В районах Волгоградской области во время каникул будут работать стоматологические кабинеты и отделения ЦРБ.