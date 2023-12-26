Нижний Новгород занял первое место в рейтинге самых снежных городов России

Нижний Новгород стал самым снежным городом России в декабре. Об этом сообщает Твил.ру.
Согласно информации, 26 декабря отмечается День глубокого снега. В связи с этим эксперты составили рейтинг, в котором опирались на данные метеорологов, а также запросы о бронировании.
Столица Приволжья оказалась на первом месте. Второе место занял Екатеринбург, а на третьем месте оказался Новосибирск.
Напомним, снежный апокалипсис вновь пришел в Нижний Новгород в декабре. Снежный циклон «Ваня» создал в городе огромные пробки, столпотворения на автобусных остановках, а трассы были занесены снегом.