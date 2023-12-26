100-метровый медиаэкран открыли в Ирбите

«Мы хотели бы, чтобы Ирбит стал центром экскурсионной, туристической культуры. И вот это — один из моментов, который будет привлекать сюда гостей, радовать местных жителей, — сказал на открытии заместитель губернатора — руководитель аппарата губернатора и правительства Валерий Чайников. — Мне хотелось бы передать слова благодарности губернатора Евгения Куйвашева и мои личные Андрею Симановскому и компании “Сима-Ленд”. Они не просто дарят это Ирбиту, они делает много добрых дел для Свердловской области».