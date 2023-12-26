100-метровый медиаэкран открыли в Ирбите

Его установила компания «Сима-ленд». Медиаэкран появился в рамках мероприятий, приуроченных к 400-летнему юбилею Ирбита. Он будет отмечаться в 2031 году.
«Мы хотели бы, чтобы Ирбит стал центром экскурсионной, туристической культуры. И вот это — один из моментов, который будет привлекать сюда гостей, радовать местных жителей, — сказал на открытии заместитель губернатора — руководитель аппарата губернатора и правительства Валерий Чайников. — Мне хотелось бы передать слова благодарности губернатора Евгения Куйвашева и мои личные Андрею Симановскому и компании “Сима-Ленд”. Они не просто дарят это Ирбиту, они делает много добрых дел для Свердловской области».
В Ирбите по поручению Евгения Куйвашева восстанавливают исторические здания. Всего их в городе 86. Разработал пилотный проект «Ирбит — город-музей». Здесь планируется возведение учебного корпуса, включающего научно-образовательные центры по изучению и реставрации объектов культурного наследия.
Финансирование комплексной программы развития Ирбита на 2018 — 2025 годы составит порядка 6,9 млрд рублей.
«МК-Урал» ранее писал, что в центре Екатеринбурга — на улице Вайнера — планируют оставить медиаэкран «Сима-ленда». Об этом во время прямого эфира сообщил глава города Алексей Орлов.
По его словам, медиаэкран является частью преображения улицы Вайнера. Кроме него на ней планируют установить новые лавочки, урны, сделать единый дизайн-код для вывесок магазинов.