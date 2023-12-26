Мэрия Новосибирска отменила гуляния в центре города 31 декабря

По словам Терешковой, в ночь с 31 декабря по 1 января на площади Ленина будет просто звучать музыка с 18:00 до 20:00. Это решение связано с тем, чтобы не создать горожанам неудобств из-за требования полиции о необходимости проходить через рамки металлоискателей на площади.