Мэрия Новосибирска отменила гуляния в центре города 31 декабря

Об этом сообщил РБК Новосибирск со ссылкой на вице-мэра Анну Терешкову.
По словам Терешковой, в ночь с 31 декабря по 1 января на площади Ленина будет просто звучать музыка с 18:00 до 20:00. Это решение связано с тем, чтобы не создать горожанам неудобств из-за требования полиции о необходимости проходить через рамки металлоискателей на площади.
Изначально планировалось поставить там экраны и пригласить диджея. Но ночью нужно было бы выводить людей, чтобы они проверяли и охраняли. По словам вице-мэра, это негуманно.