В Красноярске до главной ёлки 28 декабря запустят бесплатные шаттлы

Для желающих посетить открытие главной городской ёлки 28 декабря запустят специальные шаттлы. Об этом сообщил руководитель департамента транспорта Максим Силкин.
Дополнительные автобусы будут ходить от магазина «Окей» на правом берегу до ТЦ «Авиатор» на левом.
Планируется запустить четыре автобуса. Они будут выполнять рейсы с 8:30 до 23:30 с 10-минутным интервалом. В случае необходимости количество шаттлов может быть увеличено на два.
На открытии ёлки гостям представят программу «Красноярское Лукоморье». Огни главного новогоднего 55-метрового дерева зажжёт Золотая Рыбка.
Ранее сообщалось о том, что красноярский депутат предложил запустить в городе ночные маршруты.