До конца года в Кемерове откроют несколько улиц в зоне реновации, о чем заявил мэр города Дмитрий Анисимов на пресс-конференции. Так, уже открыто движение на ул. Гагарина от ул. Тухачевского до ул. Соборной.
Оставшийся участок на этой же улице откроют 29 декабря (сейчас на ул. Мирной заканчивают переустройство теплотрассы). В этот день запустят и движение на участке от ул. Терешковой до реки Искитимки (одна полоса будет в прямом направлении, другая — в обратном). Также откроют ул. Соборную от ул. Молодёжной до ул. Свободы.
«На улицах Гагарина и Сибиряков-Гвардейцев меняется приоритетность движения на перекрестках. На этих улицах будут стоять знаки “главная дорога”. Светофоры будут регулировать движение», — говорит Дмитрий Анисимов.
Ещё он напомнил, что ул. Сибиряки-Гвардейцев расширят до шести полос, а ул. Гагарина сделают двухполосной с парковками, остановками, пешеходными тротуарами. Дома на Гагарина будут пониженной этажности, а первые этажи будут нежилыми (аптеки, банки, рестораны, кафе). Это требование включено во все контракты с застройщиками. Внутри микрорайонов тоже должны формировать пешеходные бульвары с зелеными зонами.