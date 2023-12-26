До конца года в Кемерове откроют несколько улиц в зоне реновации

Оставшийся участок на этой же улице откроют 29 декабря (сейчас на ул. Мирной заканчивают переустройство теплотрассы). В этот день запустят и движение на участке от ул. Терешковой до реки Искитимки (одна полоса будет в прямом направлении, другая — в обратном). Также откроют ул. Соборную от ул. Молодёжной до ул. Свободы.