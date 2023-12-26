В УГНТУ состоялся Зимний бал-2023

Более 200 студентов пришли во Дворец молодёжи Нефтяного, чтобы почувствовать приближение Нового года и окунуться в атмосферу XIX века. Каждый смог почувствовать себя как минимум киногероем из фильма про Золушку, двигаясь в ритме вальса по паркету под прицелом камер.