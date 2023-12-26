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В УГНТУ состоялся Зимний бал-2023

Долой привычные толстовки и джинсы, сегодня только шикарные платья и костюмы! Так обычные студенты Нефтяного превратились в дам и кавалеров. Как по мановению волшебной палочки изменилась осанка, поведение.
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Пары кружились в вальсе, демонстрировали заранее подготовленные: падеграс, изящный одиночный женский танец, импровизировали.

Всё это Зимний бал — чудесное мероприятие, которое ежегодно проходит в Уфимском нефтяном. В этот раз оно было посвящено юбилею УГНТУ: число танцующих пар соответствовало праздничной цифре «75».

Более 200 студентов пришли во Дворец молодёжи Нефтяного, чтобы почувствовать приближение Нового года и окунуться в атмосферу XIX века. Каждый смог почувствовать себя как минимум киногероем из фильма про Золушку, двигаясь в ритме вальса по паркету под прицелом камер.

«Сегодня вы — главные звездочки этого вечера», — поприветствовал студентов проректор по учебно-методической работе УГНТУ Александр Могучев.

Программа была насыщенной. Кроме самих танцев, были песни в исполнении вокалистов УГНТУ, весёлые конкурсы, фуршетный стол с шоколадным фонтаном и многое другое.

По традиции в финале вечера были названы Король и Королева Зимнего бала 2023. Ими стали студенты технологического факультета Ильгам Исламов и Ксения Бесулина. Прекрасная пара получила подарки от Профкома студентов УГНТУ, а после исполнила медленный танец.

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