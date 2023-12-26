Первый дом в зоне реновации в Кемерове планируют сдать в 2026 году

Как сообщил мэр Кемерова Дмитрий Анисимов на пресс-конференции, в третьем-четвёртом квартале следующего года застройщики начнут строительство домов в зоне реновации. Первый сданный дом власти ожидают увидеть в 2026 году. Социальные объекты будут стоить параллельно.
«Жильё однозначно будет востребовано. Мы видим большой спрос. Сейчас нет свободных квартир с вводом в эксплуатацию в 2025 году. Родители покупают квартиры для детей, увеличивают свою площадь. Обеспеченность жилыми площадями на одного жителя у нас составляет 26 кв. метров на человека. В соседних городах эта цифра достигает 29−31. Только для нормативной обеспеченности нужно ещё 2,2 млн кв. метров жилья», — заключил глава города.
Семь микрорайонов из десяти в новом Заискитимье уже имеют застройщиков, с которыми власти заключили договоры на ближайшие 10 лет: это «Промстрой», ФРЖС, «Кемеровогражданстрой», «Програнд», СДС и застройщики из Новосибирска и Тюмени. Предполагается, что 25% парковок построят снаружи, остальное — под землёй. Новые микрорайоны обеспечат социальными объектами по расчётной численности населения. Сейчас выкуплено 652 частных дома из 700.