Первый дом в зоне реновации в Кемерове планируют сдать в 2026 году

«Жильё однозначно будет востребовано. Мы видим большой спрос. Сейчас нет свободных квартир с вводом в эксплуатацию в 2025 году. Родители покупают квартиры для детей, увеличивают свою площадь. Обеспеченность жилыми площадями на одного жителя у нас составляет 26 кв. метров на человека. В соседних городах эта цифра достигает 29−31. Только для нормативной обеспеченности нужно ещё 2,2 млн кв. метров жилья», — заключил глава города.