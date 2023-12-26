В Самаре 30 декабря заработает олимпийская деревня у «Солидарность Арены»

В Самаре около стадиона «Солидарность Арена» вновь появится олимпийская деревня. Она будет работать в новогодние каникулы — с 30 декабря 2023-го по 8 января 2024 года. Концепция праздничной локации на этот раз — «Семейные традиции». Именно в ней украсят прогулочную зону.