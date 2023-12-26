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В Самаре 30 декабря заработает олимпийская деревня у «Солидарность Арены»

Самарцы вновь смогут посетить в новогодние праздники олимпийскую деревню возле стадиона «Солидарность Арена».
Источник: Комсомольская правда

В Самаре около стадиона «Солидарность Арена» вновь появится олимпийская деревня. Она будет работать в новогодние каникулы — с 30 декабря 2023-го по 8 января 2024 года. Концепция праздничной локации на этот раз — «Семейные традиции». Именно в ней украсят прогулочную зону.

— Мы постарались предусмотреть различные локации, где родители вместе с детьми смогли бы позаниматься разными видами спорта и творческими активностями. Подробнее о программе мероприятий расскажем в преддверии новогодних каникул, — отметил директор ГАУ «Самара Арена» Виталий Иванов.

Посетителей олимпийской деревни ждут лыжные трассы, веселые забеги, массовые катания, керлинг, а также горки, где можно будет кататься со своими тюбингами и ледянками.

Запланированы мастер-классы по снежному регби, хоккею, керлингу и синхронному катанию на коньках.

Маленькие гости смогут посетить сказочный дом Деда Мороза. Он будет работать по расписанию. Также на территории возле «Солидарность Арены» вновь появятся огромные шары-планеты.

туризм и отдых