В Самаре 30 декабря заработает олимпийская деревня у «Солидарность Арены»

В Самаре около стадиона «Солидарность Арена» вновь появится олимпийская деревня. Она будет работать в новогодние каникулы — с 30 декабря 2023-го по 8 января 2024 года. Концепция праздничной локации на этот раз — «Семейные традиции». Именно в ней украсят прогулочную зону.
— Мы постарались предусмотреть различные локации, где родители вместе с детьми смогли бы позаниматься разными видами спорта и творческими активностями. Подробнее о программе мероприятий расскажем в преддверии новогодних каникул, — отметил директор ГАУ «Самара Арена» Виталий Иванов.
Запланированы мастер-классы по снежному регби, хоккею, керлингу и синхронному катанию на коньках.
Маленькие гости смогут посетить сказочный дом Деда Мороза. Он будет работать по расписанию. Также на территории возле «Солидарность Арены» вновь появятся огромные шары-планеты.