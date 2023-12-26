Уже известно, что ждёт Владивосток в статусе молодежной столицы РФ в 2024

В столице Приморья появится новый арт-объект. Также будут проведены многочисленные фестивали, форумы и сессии. А самых активных представителей молодёжи ждут поездки в Москву. Эти и другие планы будут реализованы во Владивостоке, как молодежной столице России в будущем году.
Как сообщили в администрации города, старт активностям будет дан уже в январе. Это праздник студентов — Татьянин день. Предполагается, что во Владивосток будут приглашены студенты со всего Дальневосточного округа.
В июне краевой центр ждёт масштабный День молодёжи. Он будет организован совместно с Росмолодежью и на нём выступят топовые «звёзды».
Напомним, что статус молодежной столицы страны в будущем году город разделил с Москвой. При голосовании граждан Владивосток долгое время был впереди и только в последние 40 минут его обошла столица нашей родины. Тем не менее, при окончательном выборе, было принято решение объявить оба города — молодежными столицами РФ в 2024 году.
В администрации Владивостока добавили, что полный перечень мероприятий, которые город будут проводить в будущем году при поддержке Росмолодежи, ещё формируется.