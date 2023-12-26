Уже известно, что ждёт Владивосток в статусе молодежной столицы РФ в 2024

Напомним, что статус молодежной столицы страны в будущем году город разделил с Москвой. При голосовании граждан Владивосток долгое время был впереди и только в последние 40 минут его обошла столица нашей родины. Тем не менее, при окончательном выборе, было принято решение объявить оба города — молодежными столицами РФ в 2024 году.