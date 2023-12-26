Жительница Воронежской области привезла на программу «Давай поженимся» чемодан куриных яиц

— Я фанатка Ларисы Гузеевой и очень люблю ее передачу, — призналась Екатерина. — Было очевидно, что я поеду. Но нужно было подготовиться экстренно, за день. Собирали меня всем миром. С нарядом помогли подруги. В подарок жениху решили подарить что-то из продуктов, раз невеста из сельскохозяйственного региона. Екатерина подумала, а почему бы не подарить куриные яйца.