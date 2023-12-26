Жительница Воронежской области привезла на программу «Давай поженимся» чемодан куриных яиц

Жительница Борисоглебска, 23-летняя Екатерина Машарова, поучаствовала в программе Первого канала «Давай поженимся». Девушка была подругой невесты. С собой Екатерина привезла подарок — чемодан куриных яиц, которым ее снабдили на местной фабрике. О том, как жених отреагировал на такой презент, горожанка рассказала корреспонденту РИА «Воронеж».
— Я фанатка Ларисы Гузеевой и очень люблю ее передачу, — призналась Екатерина. — Было очевидно, что я поеду. Но нужно было подготовиться экстренно, за день. Собирали меня всем миром. С нарядом помогли подруги. В подарок жениху решили подарить что-то из продуктов, раз невеста из сельскохозяйственного региона. Екатерина подумала, а почему бы не подарить куриные яйца.
— Редакторы программы рассказали, что жених хорошо обеспечен, поэтому удивить его чем-то сложно. Мы с невестой решили подойти к подарку с юмором, — рассказала Екатерина. — Подорожавшие яйца — сейчас товар номер один. Про это сегодня много говорят и много шутят.
За подарком девушки обратились на третьяковскую фабрику. Там к просьбе отнеслись с пониманием и креативно. Подарочные яйца забрендировали. На каждом написали: «Давай поженимся».
— Мы пообщались с коллективом, идея нам понравилась, захотелось помочь девушкам, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» заместитель председателя по производству в сельскохозяйственном производственном кооперативе Дмитрий Ширяев. — Нам пришлось остановить на несколько часов производственный процесс, чтобы сделать новое клеймо на яйцах. Перенастроили оборудование, а затем проштамповали несколько сотен яиц, написав на них название передачи.
Екатерине вручили 20 упаковок яиц. Девушка сложила их в отдельный чемодан, чтобы довезти до Москвы. Сразу по приезде в столицу девушки отправились на съемки.
Оказалось, что Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой это была четвертая съемка передачи за день. Начали в 9:00, а закончили ночью.
— К вечеру чувствовалась усталость Ларисы Гузеевой, — рассказала Екатерина. — Похоже, что все скопившиеся раздражение и гнев она обрушила на подругу, критиковала ее. Мне пришлось защищать невесту, спорить. Это сложно мне давалось, поскольку я обожаю Ларису. Она — мой кумир.
Чем завершилась борьба за сердце жениха, девушка сохранила в тайне. Редакторы взяли с них обещание не раскрывать интригу. Передача выйдет в эфир в январе. В студии реакция на подарок была эмоциональной. Девушки из Черноземья вручили куриные яйца не только жениху, но и ведущим.
Кстати, на некоторых яйцах производитель оставил свой слоган: «Наша сила — в яйцах». Это повеселило жениха. Также Екатерина и ее подруга вручил претенденту на руку и сердце подсолнечное масло в подарочных упаковках с надписью: «Все будет как по маслу».
— Оказалось, что мы одни приехали с подарками, — рассказала Екатерина. — Уверена, что их оценили. Огромное спасибо за помощь птицефабрике и маслозаводу. Эта поездка для меня была, как новогоднее чудо. Самое яркое, спонтанное и интересное событие в моей жизни!
Кстати, жительница Борисоглебска приглянулась свахам. Они пригласили ее на передачу еще раз — уже в роли невесты.