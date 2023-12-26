В Красноярске открылся новый экопарк «Березовая роща»

На территории построили спортивные и детские площадки, проложили лыжные трассы, а также пешеходные тропы, которые оборудовали подсветкой. Как сообщает пресс-служба университета, центральным объектом пространства стал благоустроенный визит-центр с панорамными окнами, туалетами, теплой раздевалкой для лыжников и лаунж-зоной.