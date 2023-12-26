В Красноярске открылся новый экопарк «Березовая роща»

26 декабря в Сибирском федеральном университете презентовали новый экопарк «Березовая роща». В мероприятии приняли участие ректор СФУ Максим Румянцев и замруководителя администрации губернатора Красноярского края Юлия Филатова.
На территории построили спортивные и детские площадки, проложили лыжные трассы, а также пешеходные тропы, которые оборудовали подсветкой. Как сообщает пресс-служба университета, центральным объектом пространства стал благоустроенный визит-центр с панорамными окнами, туалетами, теплой раздевалкой для лыжников и лаунж-зоной.
— Обустройство лесного массива «Березовая роща» — второй опыт СФУ по ландшафтному преобразованию городских лесов. В преддверии Всемирной зимней универсиады 2019 года также силами СФУ был обустроен заброшенный городской лес, расположенный рядом с университетским кампусом — экопарк «Гремячая Грива», — добавили в пресс-службе.
Отмечается, что спортивные тропы обустроены в границах уже существовавших маршрутов для лыжников и пешеходов, не затрагивая деревья и другие растения.
Экопарк «Березовая роща» находится между Студенческим и Академгородком. Объект создавался силами Сибирского федерального университета и регионального агентства по туризму за счет средств краевого бюджета.