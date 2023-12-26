В Ростовской области более 1000 старых домов могут остаться без защиты. Они не попали в так называемую охранную зону, проект создания которой был утверждён на заседании правительства региона 25 декабря.
В опубликованных в открытом доступе документах сказано, что должна быть установлена объединенная зона охраны объектов культурного наследия исторической части Ростова, а также утверждены требования к градостроительным регламентам в границах этой территории.
В документе опубликован список из 682 домов, которые будут находиться под защитой. Ростовские активисты и градозащитники раскритиковали проект, потому что 1033 старинных здания не попали под охрану.
Ранее мы также сообщали, что исторический центр Новочеркасска сделали единой охранной зоной.