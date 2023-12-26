В Омске готовятся к открытию Главной городской Ёлки

«Он посвятит зрителя в богатую историю сибирских умельцев, которые славятся своими талантами. Пекари, ткачи, кузнецы, рыбаки и плотники передадут героям волшебные новогодние нити, из которых свяжут подарок для Деда Мороза», — сообщают в мэрии Омска.