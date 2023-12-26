В Омске готовятся к открытию Главной городской Ёлки

На территории Омской крепости в четверг, 28 декабря, в 17:00 состоится открытие Главной городской Ёлки.
Для омичей уже подготовили горки, ледовые скульптуры и фотозоны. Откроют праздник первые лица города. На сцене для зрителей выступят артисты с музыкальным мини-спектаклем.
«Он посвятит зрителя в богатую историю сибирских умельцев, которые славятся своими талантами. Пекари, ткачи, кузнецы, рыбаки и плотники передадут героям волшебные новогодние нити, из которых свяжут подарок для Деда Мороза», — сообщают в мэрии Омска.
В завершение праздника омичей поздравит с наступающим Новым годом Дед Мороз и Снегурочка.