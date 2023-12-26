Из-за плохой расчистки дорог в Красноярске уволен руководитель САТП

Несмотря на отведённое время на исправление и предпринятые меры, уборка всё ещё остаётся в зоне критики. Мною поставлена задача обратить особое внимание на отработку жалоб горожан, в том числе в социальных сетях, которые поступают по конкретным участкам. Нужно максимально привлекать технику сторонних организаций, а подходы к уборке и определению планов работы бригад делать более гибкими и корректировать, исходя из запросов жителей. Из-за сбоя не обошлось без кадровых решений, с должности снят руководитель специализированного автотранспортного предприятия.