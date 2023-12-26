Из-за плохой расчистки дорог в Красноярске уволен руководитель САТП

Технологический сбой — так объясняю текущую ситуацию с уборкой улиц дорог от снега. Не таких результатов ждали жители. И меня, как руководителя, тоже не устраивает, как исполняются поручения по итогам ночного выезда в САТП и регулярных объездов города. Да, были серьезные осадки. Выпала за короткий промежуток месячная норма снега. Потом период морозов тоже не давал дорожникам набрать хороший темп.
Несмотря на отведённое время на исправление и предпринятые меры, уборка всё ещё остаётся в зоне критики. Мною поставлена задача обратить особое внимание на отработку жалоб горожан, в том числе в социальных сетях, которые поступают по конкретным участкам. Нужно максимально привлекать технику сторонних организаций, а подходы к уборке и определению планов работы бригад делать более гибкими и корректировать, исходя из запросов жителей. Из-за сбоя не обошлось без кадровых решений, с должности снят руководитель специализированного автотранспортного предприятия.
Сейчас главное — мобилизовать все ресурсы по уборке города. Впереди каникулы, обстановка на дорогах и тротуарах не должна влиять негативно на новогоднее настроение жителей, — сообщил глава Красноярска.