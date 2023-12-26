Облминздрав о работе больниц и поликлиник в новогодние праздники

В случае появления острых симптомов ОРВИ, обострения хронических заболеваний, медработники настоятельно рекомендуют остаться дома и вызвать врача на дом из поликлиники по месту жительства, позвонив по телефону в регистратуру своей поликлиники или на горячую линию 122.