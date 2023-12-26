Облминздрав о работе больниц и поликлиник в новогодние праздники

В новогодние праздники в Самарской области будет организована работа амбулаторного звена, стационаров и станций «скорой помощи».
Как сообщили в Минздраве региона, прием специалистов и работа структурных подразделений поликлиник Самарской области будут организованы по отдельному графику. С подробной информацией о работе медицинских служб амбулаторного звена можно ознакомиться на официальных сайтах учреждений.
В случае появления острых симптомов ОРВИ, обострения хронических заболеваний, медработники настоятельно рекомендуют остаться дома и вызвать врача на дом из поликлиники по месту жительства, позвонив по телефону в регистратуру своей поликлиники или на горячую линию 122.
В бесперебойном режиме в часы работы поликлиник будет организована выдача льготных лекарственных препаратов.
Служба неотложной помощи при поликлиниках на все выходные и праздничные дни продолжит работать в своем обычном режиме с 08:00 до 20:00.
В медучреждениях первичного звена продолжат работать диагностические службы и пункты вакцинации, о графике их работы можно получить информацию на сайтах учреждений.
Также по графику жители смогут пройти профилактические обследования в рамках диспансеризации, с подробной информацией можно ознакомиться на сайте медучреждений.
При внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, предоставляющих угрозу жизни пациента, необходимо вызвать экстренную медицинскую службу по телефонам 03, 103, 112.
Дежурить в штатном режиме будут и травмпункты.
В Самаре:
1. ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница № 1 им. Н. И. Пирогова» ул. Полевая, 80а, круглосуточно;
2. ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница № 2 им. Н. А. Семашко», ул. Калинина, 32, круглосуточно.
3. ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 7», ул. Крайняя, 17, круглосуточно;
4. ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 10», ул. Медицинская, 4б, круглосуточно;
5. ГБУЗ СО «Самарская областная клиническая больница им. В. Д. Середавина», детский травмпункт, ул. Ташкентская, 159, круглосуточно.
В Новокуйбышевске:
1. ГБУЗ СО «Новокуйбышевская центральная городская больница», ул. Пирогова, 1, к3, круглосуточно.
В Тольятти:
1. ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника № 3» ул. Цветной бульвар, 16, кабинет травматологической помощи, круглосуточно.
2. ГБУЗ СО «Тольяттинская городская больница № 2» ул. Баныкина, кабинет травматологической помощи, приемное отделение, круглосуточно.
В Сызрани:
1. ГБУЗ СО «Сызранская центральная городская и районная больница» ул. Комарова, 1, круглосуточно.