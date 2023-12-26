Свет, газ, вода и отопление: насколько вырастет оплата коммунальных услуг в Калининграде

Взнос на капитальный ремонт повысится на 29%. С июля 2024 года он станет больше на 2 рубля, то есть за один квадратный метр жилплощади нужно будет заплатить 8,9 рубля, а сейчас всего 6,9 рублей. За повышение тарифа В 2024 году минимальный размер взноса на капремонт в Калининградской области повысят на 29%