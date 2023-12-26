Свет, газ, вода и отопление: насколько вырастет оплата коммунальных услуг в Калининграде

Во втором квартале 2024 года жителей Калининграда ждёт повышение цен на коммунальные услуги. «Клопс» разбирался, насколько вырастут платежи горожан.
Тепло
Тариф на тепло вырастет на 445,52 рубля за гигакалорию или на 16%. Соответствующий приказ опубликован на сайте службы по государственному регулированию цен и тарифов в Калининградской области.
Стоимость 1 гигакалории увеличится с 2847 рублей до 3302, 53 рубля.
Вода
Тариф на воду станет дороже на 5,96 рубля, то есть 20%. С 1 июля он будет равен 36,26 рубля за кубометр. Водоотведение также подорожает на 20% и будет стоить 28,97 рубля.
Газ
Тариф составит 11,48 рубля за кубический метр — cтолько заплатят те, кто использует голубое топливо для приготовления еды и нагрева воды. Раньше оно стоило 10,32 рубля за кубический метр, рост составил 11,2%.
Цена на газ для тех, кто им отапливается, а также использует его для других целей, составит 8,64 рубля за кубический метр. Рост — 9,5%.
Капитальный ремонт
Взнос на капитальный ремонт повысится на 29%. С июля 2024 года он станет больше на 2 рубля, то есть за один квадратный метр жилплощади нужно будет заплатить 8,9 рубля, а сейчас всего 6,9 рублей. За повышение тарифа В 2024 году минимальный размер взноса на капремонт в Калининградской области повысят на 29%
С 1 июля тариф составит 8,9 рубля за квадратный метр.
Электроэнергия
Тех, кто тратит больше 5001 кВт.ч в месяц, с 1 июля 2024 года отнесут к категории энергорасточительных потребителей, и платить за электричество они будут больше. «Клопс» уже Сумма платежей за коммуналку в некоторых муниципалитетах Калининградской области может вырасти на 17,9% в новом году.
Увеличение связано с повышением тарифов.
Тариф для городского населения с газовыми плитами составит:
при потреблении до 130 кВт.ч — 5,51 ₽/кВт.ч.
при потреблении 131 — 5000 кВт.ч — 5,52 ₽/кВт.ч.
при потреблении от 5001 кВт.ч — 9,66 ₽/кВт.ч.
Тариф для городского населения с электроплитами и электроотопительными установками, а также для сельского населения составит:
при потреблении до 130 кВт.ч — 3,86 ₽/кВт.ч.
при потреблении 131 — 5000 кВт.ч — 3,86 ₽/кВт.ч.
при потреблении от 5001 кВт.ч — 6,76 ₽/кВт.ч.
Вывоз мусора
Как сообщает «РБК Калининград», за мусор калининградцы будут платить на 17,9% больше. Тем не менее, по мнению руководителя службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области Яны Бабкиной, такое увеличение стоимости услуги несущественно.
Старые цены сохранятся до июля 2024 года.
Стало известно, насколько вырастут тарифы на коммунальные услуги в Калининградской области.