На Омскую область движется опасный мощный ветер скоростью до 90 км/ч

На дорогах снежные заносы, гололедица.
Сотрудники МЧС призывают омичей быть предельно осторожными. Из-за неблагоприятных погодных условий возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий связи и электропередачи, срывом кровли со зданий и сооружений, падением слабо закрепленных конструкций.
Если непогода застала на улице, постарайтесь скорее укрыться в помещении, в подземном переходе или подъездах зданий.
При порывистом ветре может происходить схлестывание воздушных линий электропередачи, падение ветхих деревьев, веток и слабо укрепленных конструкций. Обходите опасные места и опасайтесь раскачивающихся ставен, вывесок и транспарантов. Нельзя подходить и прикасаться к оборвавшимся электропроводам.
При перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы.
Водителям лучше отказаться от дальних поездок.
Необходимо неукоснительно соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.