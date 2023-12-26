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На Омскую область движется опасный мощный ветер скоростью до 90 км/ч

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды до конца дня 26 декабря с сохранением в первой половине ночи 27 декабря 2023 года местами по Омской области ожидается опасное явление — очень сильный ветер порывами 25 м/с и более, снег, мокрый снег, метель, налипание мокрого снега.
Сейчас в Ричмонде: +8° 2 м/с 93% 765 мм рт. ст. +9°

На дорогах снежные заносы, гололедица.

Сотрудники МЧС призывают омичей быть предельно осторожными. Из-за неблагоприятных погодных условий возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий связи и электропередачи, срывом кровли со зданий и сооружений, падением слабо закрепленных конструкций.

Если непогода застала на улице, постарайтесь скорее укрыться в помещении, в подземном переходе или подъездах зданий.

При порывистом ветре может происходить схлестывание воздушных линий электропередачи, падение ветхих деревьев, веток и слабо укрепленных конструкций. Обходите опасные места и опасайтесь раскачивающихся ставен, вывесок и транспарантов. Нельзя подходить и прикасаться к оборвавшимся электропроводам.

При перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы.

Водителям лучше отказаться от дальних поездок.

Необходимо неукоснительно соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.