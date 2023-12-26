На Омскую область движется опасный мощный ветер скоростью до 90 км/ч

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды до конца дня 26 декабря с сохранением в первой половине ночи 27 декабря 2023 года местами по Омской области ожидается опасное явление — очень сильный ветер порывами 25 м/с и более, снег, мокрый снег, метель, налипание мокрого снега.