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«Какое убожество»: жители правобережья Красноярска пожаловались на ёлку в «Каменном городке» (видео)

Красноярцы пожаловались на еще одну опасную праздничную локацию.

На этот раз недовольство выразили жители Кировского района. По их словам, в этом году в сквере «Каменный городок» нет ни горок, ни ледовых скульптур.

Местная жительница засняла на видео, как выглядит елка, и прислала его в редакцию Newslab.

«Вот какой убожество в этом году сделала нам администрация Кировского района. Ёлка раньше всегда была огорожена ледовыми скульптурами, и в свободном доступе гирлянд под напряжением не было. Ставили хотя бы одну ледовую горку, покататься детям в сквере негде. Жители своими силами сделали горку, но она абсолютно небезопасна, с нее проще убиться. Хоть бы одну ледовую горку поставили», — прокомментировала жительница.

Женщина также показала, что елка совершенно не огорожена. Более того, внутри конструкции разбросаны провода, лампочки и запчасти от гирлянды.

Добавим, елка в сквере «Каменный городок» открылась еще 22 декабря.