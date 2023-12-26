«Какое убожество»: жители правобережья Красноярска пожаловались на ёлку в «Каменном городке» (видео)

«Вот какой убожество в этом году сделала нам администрация Кировского района. Ёлка раньше всегда была огорожена ледовыми скульптурами, и в свободном доступе гирлянд под напряжением не было. Ставили хотя бы одну ледовую горку, покататься детям в сквере негде. Жители своими силами сделали горку, но она абсолютно небезопасна, с нее проще убиться. Хоть бы одну ледовую горку поставили», — прокомментировала жительница.