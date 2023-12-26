«Какое убожество»: жители правобережья Красноярска пожаловались на ёлку в «Каменном городке» (видео)

На этот раз недовольство выразили жители Кировского района. По их словам, в этом году в сквере «Каменный городок» нет ни горок, ни ледовых скульптур.
Местная жительница засняла на видео, как выглядит елка, и прислала его в редакцию Newslab.
«Вот какой убожество в этом году сделала нам администрация Кировского района. Ёлка раньше всегда была огорожена ледовыми скульптурами, и в свободном доступе гирлянд под напряжением не было. Ставили хотя бы одну ледовую горку, покататься детям в сквере негде. Жители своими силами сделали горку, но она абсолютно небезопасна, с нее проще убиться. Хоть бы одну ледовую горку поставили», — прокомментировала жительница.
Женщина также показала, что елка совершенно не огорожена. Более того, внутри конструкции разбросаны провода, лампочки и запчасти от гирлянды.
Добавим, елка в сквере «Каменный городок» открылась еще 22 декабря.