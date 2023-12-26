Снежный буран парализовал работу ёлочных базаров в Челябинске

«Никому ёлки ни нужны, в такую погоду никто ни тащить, ни везти не хочет», — рассказывает торговец. Пока не помогают даже скидки — маленькие ёлки сегодня подешевели с 600 до 500 рублей, на большие и вовсе готовы скинуть до 300 рублей от цены. Напомним, из-за обильного снегопада челябинские дороги во вторник встали в пробках, в аэропорту задержали несколько рейсов, а занятия в школах отменили. Кроме того, на рулёжной дорожке самолёт уткнулся в сугроб, а со здания на челябинской Кировке ветер обрушил строительные леса.