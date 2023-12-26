Мощный снегопад накрыл Екатеринбург и Свердловскую область

В Екатеринбург и Свердловскую область ночью 26 декабря пришел мощный снегопад, который продолжится до конца недели. За ночь из уральской столицы, по данным городского комитета по благоустройству, вывезли почти 4,6 тысячи тонн осадков.
Сегодня днем снег убирают 405 дорожных рабочих, задействованы 232 единицы спецтехники, рассказали в пресс-службе мэрии.
В Екатеринбурге уже к обеду образовались пробки на дорогах в 9 баллов. Также жители сообщают о резком скачке цен на услуги такси. Машин приходится ждать часами.
«С улицы Суходольской на Сыромолотова уже полтора часа едем, а ценник — просто ужас», — рассказывает екатеринбуржец Александр.
По данным синоптиков, сильный снег должен прекратиться ночью 27 декабря. В среду и четверг в регионе ожидается небольшой и умеренный снег.