Оползень сошел на железную дорогу после дождя в Сочи

В Сочи на участке «73 км» оползень частично сошел на железную дорогу. Это произошло из-за обильных дождей, в результате которых произошло переувлажнение грунта.
«Оползень на участке “73 км” в Сочи не повлиял на движение поездов и электричек», — сообщили в пресс-службе МЦУ Сочи.
Последствия селя оперативно устраняют. К ликвидации последствий подключили спецтехнику, а также расчищают участок вручную. Движение поездов осуществляется по соседнему пити, сбоев в расписании нет.
Специалисты приступили к обследованию склона для принятия дальнейших решений по его укреплению.