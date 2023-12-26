Бастрыкин затребовал доклад после отключения отопления в Соликамске

«Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю пермского СУ СК Денису Головкину представить доклад о ходе и результатах проверки, которую проводит краевое управление. Сама проверка находится на контроле у Бастрыкина», — сообщается в официальном telegram-канале информационного центра СК России.
Отмечается, что в приемную председателя в соцсети «Вконтакте» обратились местные жители. Люди пожаловались Бастрыкину, что из-за отключения воды и отопления в морозы их состояние здоровья ухудшается. После того как авария в Соликамске была устранена и в квартиры горожан вернулось тепло губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уволил местного чиновника.