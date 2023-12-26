Что можно и нельзя делать в последнее полнолуние 2023, которое называют Холодная Луна

Белорусы смогут увидеть примерно в 03.33 часа 27 декабря последнее полнолуние 2023 года, которое получило название Холодная Луна. Название возникло из-за того, что полнолуние выпадает на декабрь, когда устанавливается морозная погода. Специалисты отмечают, что последнее полнолуние 2023 года выпадет на знак зодиака Рак, считающийся самым эмоциональным из всех. По этой причине Холодная Луна окажет влияние на людей, на их настроение и поведение.
Что нельзя делать в последнее полнолуние 2023 на Холодную Луну 27 декабря
Не рекомендуется в период полнолуния принимать серьезные решения, так как это может обернуться неудачей. Кроме того, данный период не подходит для того, чтобы посещать медицинские процедуры. Запрещено излишне тревожиться. Также в полнолуние не следует планировать поездки на длинные расстояния.
Что можно делать в последнее полнолуние 2023 на Холодную Луну 27 декабря
Период полнолуния следует посвятить себе и заботе о своем здоровье. К примеру, рекомендуется помедитировать. Также следует помириться с теми людьми, с кем в ссоре. Период полнолуния считается благоприятным для творческих людей, так как они смогут раскрыть свой потенциал. А еще важно данный период провести с близкими и родными.