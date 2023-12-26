Что можно и нельзя делать в последнее полнолуние 2023, которое называют Холодная Луна

Период полнолуния следует посвятить себе и заботе о своем здоровье. К примеру, рекомендуется помедитировать. Также следует помириться с теми людьми, с кем в ссоре. Период полнолуния считается благоприятным для творческих людей, так как они смогут раскрыть свой потенциал. А еще важно данный период провести с близкими и родными.